Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шесть человек пострадали в результате взрыва в салоне красоты во Франции

Ведомости

Во французском городе Гренобль двое неизвестных бросили в салон красоты взрывное устройство, от детонации которого пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок, сообщил телеканал Franceinfo.

Пострадавшие получили незначительные травмы, им оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Когда двое неизвестных вошли в заведение, один из них бросил взрывное устройство, а второй в этот момент снимал происходящее на видео. Взрыв разбил витрину салона красоты. Ролик уже распространился в социальных сетях, пишет Franceinfo.

Прокурор Этьен Манто рассказал, что убийство не было целью взрыва. Устройство предназначалось для запугивания и не имело значительного заряда или металлических поражающих компонентов. Манто назвал это актом, демонстрирующим эскалацию раскованности правонарушителей.

Радиостанция ici сообщила, что нарушители порядка скрылись. Полиция Гренобля начала расследование. Правоохранители планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения и установить личность преступников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь