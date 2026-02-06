Шесть человек пострадали в результате взрыва в салоне красоты во Франции
Во французском городе Гренобль двое неизвестных бросили в салон красоты взрывное устройство, от детонации которого пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок, сообщил телеканал Franceinfo.
Пострадавшие получили незначительные травмы, им оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Когда двое неизвестных вошли в заведение, один из них бросил взрывное устройство, а второй в этот момент снимал происходящее на видео. Взрыв разбил витрину салона красоты. Ролик уже распространился в социальных сетях, пишет Franceinfo.
Прокурор Этьен Манто рассказал, что убийство не было целью взрыва. Устройство предназначалось для запугивания и не имело значительного заряда или металлических поражающих компонентов. Манто назвал это актом, демонстрирующим эскалацию раскованности правонарушителей.
Радиостанция ici сообщила, что нарушители порядка скрылись. Полиция Гренобля начала расследование. Правоохранители планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения и установить личность преступников.