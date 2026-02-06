В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

Основная церемония проходит в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Президента Италии Серджо Маттареллу представили болельщикам с помощью видеоролика, в котором он проезжает по городу на трамвае. В программу открытия также вошла дань памяти покойному итальянскому модельеру Джорджо Армани, который жил в Милане и скончался в сентябре прошлого года, пишет Reuters.