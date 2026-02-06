В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Италии началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 г.
Основная церемония проходит в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Президента Италии Серджо Маттареллу представили болельщикам с помощью видеоролика, в котором он проезжает по городу на трамвае. В программу открытия также вошла дань памяти покойному итальянскому модельеру Джорджо Армани, который жил в Милане и скончался в сентябре прошлого года, пишет Reuters.
Параллельно проходили отдельные мероприятия в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
Традиционный парад национальных сборных по решению МОК пройдет без участия российских и белорусских спортсменов.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.
При этом на Олимпиаду бороться за медали приехали сразу 37 спортсменов, родившихся в России или выступавших ранее за российские сборные. Они будут представлять на Играх другие страны.