Главная / Политика /

В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

В Италии началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 г.

Основная церемония проходит в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Президента Италии Серджо Маттареллу представили болельщикам с помощью видеоролика, в котором он проезжает по городу на трамвае. В программу открытия также вошла дань памяти покойному итальянскому модельеру Джорджо Армани, который жил в Милане и скончался в сентябре прошлого года, пишет Reuters.

Параллельно проходили отдельные мероприятия в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Традиционный парад национальных сборных по решению МОК пройдет без участия российских и белорусских спортсменов.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.

При этом на Олимпиаду бороться за медали приехали сразу 37 спортсменов, родившихся в России или выступавших ранее за российские сборные. Они будут представлять на Играх другие страны.

