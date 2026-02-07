Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских дрона над Россией
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 82 беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
С 23:00 до 07:00 больше всего дронов сбили над Волгоградской областью (45).
Еще восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть – над Ростовской и Саратовской, по четыре – над Орловской и Тверской, три – над Курской.
По одному БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Из-за налета дронов в Тверской области начался пожар на одном из предприятий. Идет тушение возгорания. Пока информации о пострадавших власти не сообщали.