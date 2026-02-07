В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

С 31 января по 6 февраля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов, сообщило Минобороны. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.