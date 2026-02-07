Газета
Главная / Политика /

В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Ведомости

В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, ранее опубликованные графики поэтапных отключений электроэнергии сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

С 31 января по 6 февраля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов, сообщило Минобороны. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Россия активно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение января. Без света в середине января оставалось 75% территории Киева. Власти украинской столицы призывали жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом, также был введен режим ЧС в украинской энергетике.

Минобороны РФ заявило, что удары наносятся по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Удары последовали после заявления российской стороны об атаке на резиденцию президента Владимира Путина в декабре 2025 г.

