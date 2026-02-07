На Украине снизили мощность всех АЭС после повреждения высоковольтных подстанций

7 февраля Минобороны России писало, что российские военнослужащие за сутки нанесли массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса страны и местам хранения и подготовки к запуску БПЛА. Цели атаки достигнуты, все объекты поражены.