На Украине снизили мощность всех АЭС после повреждения высоковольтных подстанций
Мощность всех атомных электростанций (АЭС) на Украине снижена в результате повреждения ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram-канале.
Повреждены электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии в восьми областях страны. Дефицит мощности в энергосистеме Украины значительно вырос. Это обусловило увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах. На поврежденных энергообъектах ведутся аварийно-восстановительные работы.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль говорил о взрывах на Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях. По его словам, по всей стране применяются 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений.
7 февраля Минобороны России писало, что российские военнослужащие за сутки нанесли массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса страны и местам хранения и подготовки к запуску БПЛА. Цели атаки достигнуты, все объекты поражены.
Россия также активно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение января. Без света в середине месяца оставалось 75% территории Киева. Власти украинской столицы призывали жителей покинуть город из-за проблем с отоплением и светом, также вводился режим ЧС в энергетике страны.