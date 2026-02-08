Умер солист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
Брэд Арнольд, вокалист и один из основателей американской рок-группы 3 Doors Down, скончался 7 февраля после борьбы с раком. Ему было 47 лет, пишет издание Variety.
По словам представителя музыканта, Арнольд умер мирно во сне в кругу семьи.
Арнольд, изначально выступавший как барабанщик и вокалист, стоял у истоков создания группы в 1996 г. Именно он написал и спродюсировал один из главных хитов коллектива – композицию Kryptonite 2000 г., текст к которой сочинил в возрасте 15 лет.