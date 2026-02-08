Умер солист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Арнольд, изначально выступавший как барабанщик и вокалист, стоял у истоков создания группы в 1996 г. Именно он написал и спродюсировал один из главных хитов коллектива – композицию Kryptonite 2000 г., текст к которой сочинил в возрасте 15 лет.