Системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь
За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.
11 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, шесть – над акваторией Черного моря, четыре – над Калужской областью и один – над Курской областью.
7 февраля Минобороны объявило об уничтожении трех украинских беспилотников самолетного типа с 08:00 мск до 14:00 мск. По одному БПЛА ликвидировано над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. В ночь на 7 февраля были нейтрализованы 82 беспилотника над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью (45). Из-за атаки дронов на одном из предприятий в Тверской области произошел пожар.