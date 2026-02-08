Системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь

7 февраля Минобороны объявило об уничтожении трех украинских беспилотников самолетного типа с 08:00 мск до 14:00 мск. По одному БПЛА ликвидировано над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. В ночь на 7 февраля были нейтрализованы 82 беспилотника над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью (45). Из-за атаки дронов на одном из предприятий в Тверской области произошел пожар.