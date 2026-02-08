Издатель The Washington Post Уилл Льюис объявил об отставке

Безос, соучредитель Amazon.com, купил The Washington Post в 2013 г. и занялся расширением влияния газеты, вложив в нее столь необходимые инвестиции. Но в последние годы The Washington Post, как и другие крупные печатные издания, сократила расходы из-за снижения доходов от рекламы и уменьшения числа подписчиков. В 2023 г. The Washington Post сократила около 240 рабочих мест, в основном за счет выкупа акций. В том же году Безос назначил Льюиса, бывшего издателя The Wall Street Journal, новым издателем и генеральным директором. Решение Безоса, принятое в 2024 г., о прекращении публикации материалов с одобрением деятельности президента, положившее конец многолетней традиции, вызвало возмущение как внутри газеты, так и за ее пределами. Несколько редакторов и авторов уволились, а многие подписчики отказались от подписки.