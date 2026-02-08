Издатель The Washington Post Уилл Льюис объявил об отставке
Издатель и генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис покидает газету. Это решение было озвучено после масштабных сокращений, проведенных на этой неделе, пишет Reuters.
В сообщении сотрудникам Льюис заявил, что сложные решения принимались для обеспечения устойчивого будущего издания. Исполняющим обязанности издателя и гендиректора назначен финансовый директор Джефф Д’Онофрио.
4 февраля газета The Washington Post уволила треть сотрудников, в том числе ряд иностранных корреспондентов и журналистов, работающих в США, что вызвало возмущение критиков, в том числе американских сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Профсоюз The Washington Post Guild заявил, что сотни его членов были уволены «без всякой на то причины».
Профсоюзы сотрудников газеты заявили, что уход Льюиса назрел давно, и призвали владельца Джеффа Безоса отменить увольнения.
Безос, соучредитель Amazon.com, купил The Washington Post в 2013 г. и занялся расширением влияния газеты, вложив в нее столь необходимые инвестиции. Но в последние годы The Washington Post, как и другие крупные печатные издания, сократила расходы из-за снижения доходов от рекламы и уменьшения числа подписчиков. В 2023 г. The Washington Post сократила около 240 рабочих мест, в основном за счет выкупа акций. В том же году Безос назначил Льюиса, бывшего издателя The Wall Street Journal, новым издателем и генеральным директором. Решение Безоса, принятое в 2024 г., о прекращении публикации материалов с одобрением деятельности президента, положившее конец многолетней традиции, вызвало возмущение как внутри газеты, так и за ее пределами. Несколько редакторов и авторов уволились, а многие подписчики отказались от подписки.