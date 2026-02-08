Газета
Главная / Политика /

Президент Словакии назвал передачу МиГ-29 Украине ошибкой

Ведомости

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибочной передачу истребителей МиГ-29 Украине после февраля 2022 г. На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) он отметил, что до сих пор считает ошибкой решение избавиться от этих самолетов, которым не было замены.

Пеллегрини отверг утверждения прежней власти о том, что МиГ-29 были «кучей хлама», подчеркнув, что в противном случае они не смогли бы долететь до Украины. Он также напомнил, что лично совершал полет на этом истребителе в бытность премьер-министром и самолет выполнил все задачи.

Нынешнее правительство во главе с Робертом Фицо считает, что безвозмездная передача вооружений прежним кабинетом нанесла ущерб безопасности страны, лишив ее эффективной ПВО. В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняется силами ВВС Венгрии, Польши и Чехии. Ожидается, что Словакия возобновит самостоятельную охрану своего неба в середине 2026 г.

