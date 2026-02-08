Пеллегрини отверг утверждения прежней власти о том, что МиГ-29 были «кучей хлама», подчеркнув, что в противном случае они не смогли бы долететь до Украины. Он также напомнил, что лично совершал полет на этом истребителе в бытность премьер-министром и самолет выполнил все задачи.