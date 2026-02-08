NHK: правящая коалиция премьера Такаити побеждает на выборах
Правящий блок в составе Либерально‑демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьер‑министром Санаэ Такаити и партии «Общество обновления Японии» по итогам воскресных выборов в нижнюю палату парламента может получить две трети мест. Это позволит блоку обрести конституционное большинство. Об этом говорит экзитпол, организованный японским общественным телевидением NHK.
Правящий блок должен получить от 302 до 366 мест в палате представителей. ЛДП в одиночку займет от 274 до 328 мандатов, что обеспечит ей стабильное большинство впервые с 2021 г.
Главным проигравшим стал «Альянс центристских реформ»: партия, имевшая до выборов 172 места, может сократить свое представительство до 37–91 мандата. Это означает потерю примерно половины депутатского корпуса.
Квалифицированное большинство в две трети (310 мест) позволит правящей коалиции преодолевать вето верхней палаты – Палаты советников – и инициировать поправки в Конституцию. Для изменений в Основной закон потребуется одобрение на том же уровне в обеих палатах с последующим референдумом.
«Партия инноваций Японии» может получить 28–38 мест, а «Демократическая партия народа» – 18–35. Остается вопрос, преодолеют ли планку в 10 мандатов партии «Сансэйто» и «Команда Мираи».
Прогнозы NHK основаны на данных, собранных на избирательных участках в день голосования и в ходе предвыборной кампании. Окончательные результаты ожидаются в ближайшие часы.