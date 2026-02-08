NHK: правящая коалиция премьера Такаити побеждает на выборах

Правящий блок в составе Либерально‑демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьер‑министром Санаэ Такаити и партии «Общество обновления Японии» по итогам воскресных выборов в нижнюю палату парламента может получить две трети мест. Это позволит блоку обрести конституционное большинство. Об этом говорит экзитпол, организованный японским общественным телевидением NHK.