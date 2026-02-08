Захарова назвала дело Эпштейна символом «доминанты зла»
Дело финансиста Джефри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях, стало символом «доминанты зла» среди западных элит, о которых мало что известно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Это только маленькая снежинка на огромном айсберге, это не верхушка айсберга», – отметила она.
По словам Захаровой, связанные с Эпштейном люди, обладая многомиллиардными средствами, могли найти возможность легально удовлетворять свои специфические нужды. Она отметила, что эта история не про мифологические заговоры, а про реальных людей, находящихся у власти и при международных организациях.
В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна – 3,5 млн документов. Файлы содержат подробности деятельности финансиста и его подельников, включая свидетельства очевидцев и жертв, официальные неопубликованные документы по его делу в начале 2000-х гг., описание структуры, а также неполные данные о ближнем круге. В них более 1000 раз упоминается президент США Дональд Трамп. Из множества политических и общественных деятелей там также упомянуты экс-президент Билл Клинтон (1993–2001 гг.) и миллиардер Илон Маск.