Захарова назвала дело Эпштейна символом «доминанты зла»

В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна – 3,5 млн документов. Файлы содержат подробности деятельности финансиста и его подельников, включая свидетельства очевидцев и жертв, официальные неопубликованные документы по его делу в начале 2000-х гг., описание структуры, а также неполные данные о ближнем круге. В них более 1000 раз упоминается президент США Дональд Трамп. Из множества политических и общественных деятелей там также упомянуты экс-президент Билл Клинтон (1993–2001 гг.) и миллиардер Илон Маск.