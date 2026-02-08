Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Главной темой диалога стало предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президенты обсудили время и сроки его проведения, а также повестку мероприятия.
Кроме того, Путин и Лукашенко коснулись ряда актуальных вопросов российско-белорусских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов. Лидеры также обсудили международные темы, развитие обстановки в регионе.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 25 февраля в Москве, сообщал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. На повестке стоят итоги реализации основных направлений выполнения Договора о Союзном государстве, а также разработка новых основных направлений по реализации договора на 2027–2029 гг., сообщал ТАСС.