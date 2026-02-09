Израиль пригрозил односторонней атакой на Иран при необходимости

По его словам, Израиль еще не достиг этого порога, но «постоянно следит за развитием событий в Иране». Источники в сфере безопасности также сообщают, что в последние недели Израиль заявлял о намерении ликвидировать ракетный потенциал и производственную инфраструктуру Ирана в ходе серии переговоров на высоком уровне. Военные представили оперативные концепции по ослаблению программы Ирана, в том числе удары по ключевым производственным объектам.