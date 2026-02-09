Газета
Главная / Политика /

Израиль пригрозил односторонней атакой на Иран при необходимости

Ведомости

Израиль нанесет удар по Ирану в одиночку, если Тегеран нарушит границы в вопросе баллистических ракет. Об этом пишет The Jerusalim Post со ссылкой на источник.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран перейдет красную черту в вопросе баллистических ракет», – сказал собеседник издания.

По его словам, Израиль еще не достиг этого порога, но «постоянно следит за развитием событий в Иране». Источники в сфере безопасности также сообщают, что в последние недели Израиль заявлял о намерении ликвидировать ракетный потенциал и производственную инфраструктуру Ирана в ходе серии переговоров на высоком уровне. Военные представили оперативные концепции по ослаблению программы Ирана, в том числе удары по ключевым производственным объектам.

Официальные лица заявили, что еврейское государство не позволит Ирану «восстанавливать системы стратегического вооружения в масштабах, угрожающих существованию Израиля».

6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

