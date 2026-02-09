Газета
Политика

Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Курской и Брянской областях – 28 и 27 единиц соответственно, сообщает Минобороны РФ.

Пять воздушных целей российские военные поразили в Белгородской области, три – в Тульской, по две – в Орловском и Калужском регионах. По одному БПЛА было нейтрализовано в Астраханской и Воронежской областях.

Поздним вечером 8 февраля и ночью 9 февраля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда и Калуги («Грабцево»). Утром мера в Волгограде была отменена.

