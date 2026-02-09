Социалист Сегуро лидирует на выборах президента Португалии
Социалист Антониу Жозе Сегуро лидирует на президентских выборах в Португалии. За него проголосовали 66,82% избирателей, сообщается на сайте правительства страны.
Оппонент Сегуро, лидер национал-популистской партии Chega («Хватит!») Андре Вентура набрал 33,18% голосов.
По данным The Guardian, явка во втором туре выборов была такой же, как и в первом (18 января), несмотря на штормы. Но трем муниципальным советам на юге и в центре Португалии пришлось перенести голосование на неделю из-за наводнений.
Сегуро позиционирует себя кандидатом от «современных и умеренных» левых сил, способным быть посредником в предотвращении политических кризисов и защите демократических ценностей. После первого тура он заручился поддержкой видных консерваторов в условиях опасений по поводу популистских и авторитарных тенденций, которые многие видят в политике Вентуры.