Маск пообещал оплатить адвоката любому, кто даст показания о клиентах Эпштейна
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал оплатить услуги адвоката любому, кто расскажет о клиентах финансиста Джеффри Эпштейна и будет привлечен к ответственности за это. Так он заявил в социальной сети Х.
«Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск», – написал Маск.
Такими словами он ответил на две публикации политического активиста и блогера Мэтта Уолша, который задался вопросом, почему жертвы Эпштейна не называют имена педофилов, которые, по их словам, занимают самые влиятельные должности в обществе. Вместо этого они разместили рекламу движения за прекращение торговли людьми и сексуальной эксплуатации World Without Exploitation во время Суперкубка, в которой заявляют, что их заставили молчать. По словам Уолша, на самом деле это они не хотят предоставлять информацию.
Во второй публикации Уолш говорит, что если их заставляют молчать под страхом суда, то жертвы могли бы рассказать правду сторонникам в конгрессе.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы и материалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли. В документах более 1000 раз упоминается президент США Дональд Трамп. Упомянуто множество политических и общественных деятелей: экс-президент Билл Клинтон (1993–2001 гг.) и миллиардер Илон Маск.