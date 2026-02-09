AP: Эпштейн не был руководителем сутенерской сети
ФБР США после изучения материалов финансиста Джеффри Эпштейна установило, что он не был руководителем сети по торговле секс-услугами несовершеннолетних, сообщило агентство Associated Press (AP).
Бюро пришло к выводу, что Эпштейн действительно совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними. При этом ведомство обнаружило мало свидетельств того, что он возглавлял сутенерскую сеть.
ФБР не выявило в платежах Эпштейна связей с преступной деятельностью. Кроме того, четыре или пять женщин, обвинявших финансиста, утверждали, что сексуальному насилию их подвергали другие. Ведомство не обнаружило достаточно доказательств для предъявления этим лицам обвинений на федеральном уровне, поэтому дела передали в местные правоохранительные органы. Некоторые девушки заявляли, что ни сам Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл не приказывали им вступать в сексуальные отношения с другими людьми.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы и материалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли.