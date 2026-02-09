AP: Эпштейн не был руководителем сутенерской сети

ФБР не выявило в платежах Эпштейна связей с преступной деятельностью. Кроме того, четыре или пять женщин, обвинявших финансиста, утверждали, что сексуальному насилию их подвергали другие. Ведомство не обнаружило достаточно доказательств для предъявления этим лицам обвинений на федеральном уровне, поэтому дела передали в местные правоохранительные органы. Некоторые девушки заявляли, что ни сам Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл не приказывали им вступать в сексуальные отношения с другими людьми.