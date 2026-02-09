Газета
Inditex начала закрывать магазины на Украине из-за убытков

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Stradivarius, начала закрывать свои магазины на Украине из-за убытков, пишет издание «Страна».

Магазины уже прекратили работу в Днепре, под вопросом находятся Одесса и Харьков. Причину объяснили частыми обстрелами и нестабильной работой ТРЦ, а также падением числа покупателей.

Группа Inditex приостановила деятельность на Украине в 2022 г. В апреле 2024 г. в Киеве вновь открылись магазины Zara, Bershkа, Massimo Duti, Oysho, Stradivarius и Pull & Bear.

РБК в апреле 2024 г. писал, что бренды одежды в 2023 г. получили 5,4 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 3,9 млрд руб. в 2022 г. В 2021 г. чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.

