Песков: Россия пока не получила ответа насчет отправки активов в «Совет мира»

19 января в Кремле объявили, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира». 20 января Песков говорил, что Россия пока не знает всех деталей «Совета мира». Он тогда отмечал, что Москва надеется получить «на них ответы» на переговорах с США.