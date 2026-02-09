Газета
Политика

Песков: Россия пока не получила ответа насчет отправки активов в «Совет мира»

Ведомости

Москва пока не получила ответа на предложение отправить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира» на восстановление Палестины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Такое предложение действительно было высказано президентом России [Владимиром Путиным]. Ответа мы пока не получили», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сама тема «Совета мира» продолжает прорабатываться МИД РФ вместе с союзниками и партнерами России в соответствии с поручением президента РФ.

21 января Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что российская сторона готова направить «Совету мира» президента США Дональда Трампа по управлению сектором Газа $1 млрд из замороженных российских активов.

19 января в Кремле объявили, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира». 20 января Песков говорил, что Россия пока не знает всех деталей «Совета мира». Он тогда отмечал, что Москва надеется получить «на них ответы» на переговорах с США.

