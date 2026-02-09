Каллас: европейцы проявили свою гордость, освистав Вэнса на Олимпиаде

По словам Каллас, подобная реакция стала проявлением настроений в европейском обществе на фоне резких высказываний представителей США в адрес ЕС. «Разумеется, у нашей общественности тоже есть гордость – европейская гордость. Вот она и проявилась», – заявила она (цитата по Politico).