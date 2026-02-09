Каллас: европейцы проявили свою гордость, освистав Вэнса на Олимпиаде
Европейцы проявили свою гордость, когда освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
По словам Каллас, подобная реакция стала проявлением настроений в европейском обществе на фоне резких высказываний представителей США в адрес ЕС. «Разумеется, у нашей общественности тоже есть гордость – европейская гордость. Вот она и проявилась», – заявила она (цитата по Politico).
Politico сообщает, что Вэнс и его супруга Уша были встречены свистом и выкриками на стадионе «Сан-Сиро», когда появились на большом экране во время церемонии открытия.
Зимняя Олимпиада 2026 г. началась в Милане 6 февраля. Церемония открытия прошла в тот же день.