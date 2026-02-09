Reuters: США хотят отказаться от ведущей роли в двух штабах НАТО

По данным издания, Вашингтон намерен передать Великобритании контроль над командованием объединенных сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния), а Италии – укомплектование персоналом командования объединенных сил альянса в Неаполе. При этом США планируют взять под свое управление командование союзных морских сил НАТО – ключевой центр управления всеми морскими силами альянса, расположенный в графстве Хартфордшир в Великобритании.