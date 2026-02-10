Путин: в условиях турбулентности в мире востребована роль российской дипломатии
В условиях растущей турбулентности в мире возрастает значение российской дипломатии и ее консолидирующей роли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИДа по случаю Дня дипломатического работника. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул необходимость активно использовать внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов страны.
«Безусловным приоритетом, как и прежде, остается дальнейшее укрепление дружественных связей с нашими ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов», – отметил Путин.
Президент также отметил важность расширения партнерства с государствами мирового большинства в целях формирования многополярного миропорядка, основанного на принципах международного права и равной безопасности.
Отдельно глава страны указал на значимость защиты прав соотечественников за рубежом, продвижения русского языка и культурных достижений России, а также формирования объективного образа страны в мировом информационном пространстве.
Путин выразил уверенность, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД продолжат эффективно работать на всех направлениях, и пожелал ветеранам дипломатической службы здоровья и долголетия.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Праздник был учрежден в 2002 г. указом президента и приурочен к созданию в 1549 г. Посольского приказа – первого внешнеполитического ведомства страны. С профессиональным праздником дипломатов также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив вклад внешнеполитической службы в защиту национальных интересов, развитие экономики и укрепление технологического суверенитета.