Путин: в условиях турбулентности в мире востребована роль российской дипломатии

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Праздник был учрежден в 2002 г. указом президента и приурочен к созданию в 1549 г. Посольского приказа – первого внешнеполитического ведомства страны. С профессиональным праздником дипломатов также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив вклад внешнеполитической службы в защиту национальных интересов, развитие экономики и укрепление технологического суверенитета.