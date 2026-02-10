Российская армия взяла под контроль Зализничное в Запорожской области

В начале февраля российские подразделения взяли под контроль семь населенных пунктов в ходе продвижения по линии боевого соприкосновения: Чугуновку в Харьковской области, Поповку в Сумской области, Староукраинку в Запорожской области, Степановку в Донецкой народной республике. 2 февраля контроль был установлен над Придорожным в Запорожской области, 1 февраля стало известно о взятии ВС РФ села Зеленое в Харьковской области, а также Сухецкого в ДНР.