Российская армия взяла под контроль Зализничное в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Зализничное в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ в мессенджере Max.
Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.
8 февраля российская армия взяла под контроль Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской области. Бои за Сидоровку вели подразделения группировки войск «Север», а за Глушковку – «Запад».
В начале февраля российские подразделения взяли под контроль семь населенных пунктов в ходе продвижения по линии боевого соприкосновения: Чугуновку в Харьковской области, Поповку в Сумской области, Староукраинку в Запорожской области, Степановку в Донецкой народной республике. 2 февраля контроль был установлен над Придорожным в Запорожской области, 1 февраля стало известно о взятии ВС РФ села Зеленое в Харьковской области, а также Сухецкого в ДНР.