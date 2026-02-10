ГД приняла во втором чтении закон о борьбе с азартными играми
Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, обязывающие организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах размещать на своих ресурсах для приема интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Проект опубликован в думской электронной базе.
Предлагается внести поправки в ст. 6 закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах также обяжут обеспечить доступ посетителям сайтов для приема ставок к сведениям о возможности инвестирования свободных денег, чтобы сохранить их и получить дополнительный доход. При входе в букмекерскую контору или тотализатор, а также в пункт приема ставок необходимо будет разместить информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код, содержащий адрес сайта с данными о возможности инвестирования.
Проект также предлагает внести изменения в закон «О рекламе», установив требования о сопровождении рекламы азартных игр и пари предупреждением об отсутствии гарантий выигрыша, возможной потере денег и нанесении вреда жизни и здоровью.
Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 31 июля 2025 г. правительством России. Документ был принят в первом чтении 28 октября 2025 г.