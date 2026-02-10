Захарова: Россия в свое время не стала участвовать в «бале вампиров»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в свое время выстояла и не стала участвовать в «бале вампиров». Она сказала об этом в интервью «РИА Новости» в контексте обсуждения файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях.
«Какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности», – заявила она.
Захарова отметила, что Россия стоит за традиционные ценности, а то, о чем предупреждала Москва, оказалось правдой.
Эпштейна задержали в Нью-Йорке летом 2019 г., обвинив в организации вечеринок на Манхэттене с участием несовершеннолетних девушек и склонении их к проституции. Уголовное преследование прекратили после самоубийства финансиста в тюрьме в августе того же года.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы и материалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли.