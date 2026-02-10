Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в свое время выстояла и не стала участвовать в «бале вампиров». Она сказала об этом в интервью «РИА Новости» в контексте обсуждения файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях.