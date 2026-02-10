На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича
На Украине заблокировали крупную сумму средств, которая предназначалась для залога за одного их подозреваемых по делу бизнесмена Тимура Миндича, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.
«Финмониторинг заблокировал эту сумму средств, поскольку он заметил, что может быть признак легализации этих средств, их незаконного происхождения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кривонос не назвал сумму и за кого именно собирались внести залог.
10 ноября антикоррупционные органы Украины обнаружили крупную незаконную схему, организатором которой назвали Тимура Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По данным НАБУ, участники преступного сообщества требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.