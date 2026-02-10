США опустились до рекордно низкой позиции в международном индексе коррупции

Согласно рейтингу, по итогам прошлого года Соединенные Штаты опустились на 29-е место из 182 стран, что стало самым низким показателем для страны с 2012 г. США также зафиксировали минимальный за всю историю балл – 64 из 100 возможных, где более высокие значения означают меньший уровень коррупции.