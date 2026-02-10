Газета
США опустились до рекордно низкой позиции в международном индексе коррупции

Ведомости

США опустились в международном индексе восприятия коррупции, который оценивает уровень взяточничества в государственном секторе. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Transparency International (организация признана нежелательной в РФ).

Согласно рейтингу, по итогам прошлого года Соединенные Штаты опустились на 29-е место из 182 стран, что стало самым низким показателем для страны с 2012 г. США также зафиксировали минимальный за всю историю балл – 64 из 100 возможных, где более высокие значения означают меньший уровень коррупции.

В Transparency International отметили, что позиции США снижаются на протяжении последнего десятилетия. Дополнительное ухудшение рейтинга связано с ослаблением администрацией президента Дональда Трампа антикоррупционных механизмов, включая сокращение расследований в сфере международного корпоративного подкупа и ограничение применения закона о регистрации иностранных агентов.

Глава Transparency International Маира Мартини заявила CNN, что организация «очень обеспокоена ситуацией в Соединенных Штатах», и уточнила, что негативная тенденция может сохраниться. Помимо США ухудшение показателей зафиксировано и в других демократических странах, включая Великобританию и Канаду.

Transparency International подчеркивает, что общее среднее значение индекса в мире также снизилось до минимального уровня за более чем десять лет, что свидетельствует о росте коррупции на глобальном уровне.

