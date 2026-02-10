Bloomberg: Эрдоган готовит сына Билала в качестве преемника
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит своего сына Билала в качестве потенциального преемника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри правящей партии.
По данным агентства, тема транзита власти все чаще поднимается в рядах «Партии справедливости и развития». Рассматривается вариант постепенного вовлечения Билала Эрдогана в политику с перспективой его выдвижения на руководящие позиции, включая возможное лидерство в партии.
Источники отмечают, что Эрдоган-младший стал заметно более публичной фигурой: государственные СМИ регулярно освещают его деятельность, а президент все чаще берет сына с собой в зарубежные поездки. По информации Bloomberg, он получает неформальную подготовку к политическому лидерству и участвует в формировании кадровых решений внутри партии и правительства.
При этом собеседники агентства подчеркивают, что успех этих политических маневров не гарантирован. Тем не менее внутренний и внешний фон для Эрдогана выглядит более благоприятным: Турция усиливает свое влияние на международной арене – от Сирии до Сомали, а сам президент поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. При этом жесткие меры против оппозиции внутри страны пока не привели к серьезных политическим потерям для власти.
Главным риском для Эрдогана Bloomberg называет «кризис стоимости жизни», который может подорвать поддержку избирателей, включая миллионы пенсионеров. Однако инфляция, хотя и остается выше 30%, постепенно замедляется, что может улучшить потребительские настроения и повлиять на исход будущих выборов, отмечают аналитики Bloomberg Economics.
Еще одним фактором неопределенности остается судьба мирного процесса с курдами. В случае успеха Эрдоган сможет представить завершение конфликта как крупную политическую победу, тогда как его провал может подтолкнуть власти к возвращению жесткой линии ради мобилизации националистически настроенного электората.