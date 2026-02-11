Der Spiegel: пост посла ФРГ в России займет Клеменс фон Гетце
Посол Германии в России Александер Ламбсдорф сменит Штеффена Зайберта на посту главы дипмиссии ФРГ в Израиле. Его место в Москве займет Клеменс фон Гетце, в настоящее время возглавляющий посольство Германии в Мехико. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство Германии планирует ротацию послов в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа. Собеседники Der Spiegel рассказали, что инициатива ротации исходит от министра иностранных дел страны Йоханна Вадефуля, она уже получила одобрение коалиции. Окончательный список назначений будет утвержден кабинетом министров 11 февраля.
Ламбсдорф переедет в Тель-Авив, чтобы занять место Зайберта, вступившего в должность летом 2022 г. и ранее работавшего при Ангеле Меркель.
Клеменс фон Гетце, обладающий значительным опытом в области внешней политики и безопасности, станет новым послом в Москве. Ранее он возглавлял дипломатические миссии Германии в Тель-Авиве, Пекине и Токио. Его место в Мехико займет Мария Маргарете Госсе, в настоящее время представляющая Германию в Мадриде.
В свою очередь, Хайко Томс, который возглавил посольство в Киеве летом 2025 г., сменит Госсе на посту посла в Испании. Вопрос о преемнике Томса на Украине пока остается открытым и не включен в повестку предстоящего заседания кабинета министров, отмечает Der Spiegel.
Ламбсдорф занимает пост чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в России с августа 2023 г.