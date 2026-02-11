Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
Верховная рада поддержала законопроект, который позволяет принудительно эвакуировать детей из зон активных боевых действий без согласия их родителей. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Богдан Драпятый.
Согласно закону, если родители возражают против эвакуации, полиция имеет право забрать ребенка без их разрешения и передать его органам опеки.
Замминистра отметил, что этот законопроект больше года проходил процедуры согласования.