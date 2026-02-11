Президент Колумбии сообщил о предотвращении покушения на него

В январе президент США Дональд Трамп обвинял Петро в причастности к производству кокаина и допускал возможность проведения военной операции против него. До этого Петро выражал поддержку Венесуэле, которая подверглась атаке США. Он также говорил о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в ответ на американские угрозы.