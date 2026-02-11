Газета
Президент Колумбии сообщил о предотвращении покушения на него

Ведомости

Вертолет, в котором находился президент Колумбии Густаво Петро, изменил маршрут из-за готовившегося на него покушения. Глава государства сообщил об этом на заседании правительства, транслируемом на YouTube-канале администрации президента.

«Я не приземлился там, где должен был приземлиться, потому что были опасения, что по вертолету, в котором также находились мои дети, откроют огонь», – сказал Петро (цитата по ТАСС).

Петро сообщил, что ему «удалось избежать гибели». Вертолет четыре часа летал над открытым морем перед незапланированной посадкой.

В январе президент США Дональд Трамп обвинял Петро в причастности к производству кокаина и допускал возможность проведения военной операции против него. До этого Петро выражал поддержку Венесуэле, которая подверглась атаке США. Он также говорил о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в ответ на американские угрозы.

