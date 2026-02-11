Силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 10 февраля до 07:00 мск 11 февраля, сообщает Минобороны.
Больше всего БПЛА было ликвидировано в Волгоградской области – 49 единиц. В Ростовской области российские военные уничтожили 29 БПЛА, в Саратовской и над Черным морем – по семь, в Астраханской области – три. По два беспилотника было нейтрализовано в Брянской области, в Калмыкии и в Татарстане. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, а также над Азовском морем, в Крыму и в Северной Осетии.
Вечером 10 февраля и ночью 11 февраля действовали ограничения на полеты в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Сочи, Волгограда, Саратова («Гагарин»), Казани, Калуги («Грабцево»), Чебоксар, Ульяновска, Нижнекамска («Бегишево»). На данный момент мера отменена в Краснодаре, Сочи, Саратове, Волгограде.