Силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА было ликвидировано в Волгоградской области – 49 единиц. В Ростовской области российские военные уничтожили 29 БПЛА, в Саратовской и над Черным морем – по семь, в Астраханской области – три. По два беспилотника было нейтрализовано в Брянской области, в Калмыкии и в Татарстане. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, а также над Азовском морем, в Крыму и в Северной Осетии.