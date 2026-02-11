Газета
Главная / Политика /

Али Ерликая покинул пост главы МВД Турции

Ведомости

Али Ерликая уволен с поста министра внутренних дел Турции. Указ о его отстранении был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Haberler.

В своем заявлении Ерликая выразил благодарность «каждому члену нашей семьи МВД, который неустанно трудится ради мира и безопасности нашей страны», а также президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Вакантное место займет Мустафа Чифтчи, который был назначен губернатором Эрзурума в августе 2023 г. По данным издания, с тех пор он зарекомендовал себя «как компетентный и ответственный государственный служащий».

В последнее время Ерликая активно вовлекался в процессы против оппозиционных мэров в стране. В том числе, против главы Стамбула Экрема Имамоглу.

Кроме того, министром юстиции стал генеральный прокурор Стамбула Акин Гюрлек. Он сменил на этом посту Йылмаза Тунча. Назначения были произведены в соответствии со ст. 104 и 106 Конституции Турции.

