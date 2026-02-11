Путин проведет встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло

В ноябре Меняйло сообщал, что в Северной Осетии в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» за 10 месяцев 2025 г. на поддержку среднего и малого предпринимательства (МСП) было направлено более 300 млн руб. Основными инструментами поддержки, по его словам, выступили Фонд кредитных гарантий и Фонд микрофинансирования МСП.