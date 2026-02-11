Россия планирует открыть генеральное консульство в казахстанском Актау
Россия откроет генеральное консульство в казахстанском городе Актау. Соответствующее решение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно распоряжению, численность сотрудников нового представительства будет определена Министерством иностранных дел РФ. Финансирование расходов на открытие и функционирование консульства будет осуществляться из средств, выделенных на нужды внешнеполитического ведомства.
Помимо консульского отдела в посольстве РФ в Астане генеральные консульства РФ уже есть в казахстанских городах Алма-Ата, Уральск и Усть-Каменогорск.
В ноябре 2025 г. президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.