Россия планирует открыть генеральное консульство в казахстанском Актау

Ведомости

Россия откроет генеральное консульство в казахстанском городе Актау. Соответствующее решение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, численность сотрудников нового представительства будет определена Министерством иностранных дел РФ. Финансирование расходов на открытие и функционирование консульства будет осуществляться из средств, выделенных на нужды внешнеполитического ведомства.

Помимо консульского отдела в посольстве РФ в Астане генеральные консульства РФ уже есть в казахстанских городах Алма-Ата, Уральск и Усть-Каменогорск.

В ноябре 2025 г. президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

