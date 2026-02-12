Силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлись на территории Белгородской (24 единицы), Брянской (21) и Воронежской областей (19). Еще 13 беспилотников было уничтожено в Тамбовской области, девять – в Нижегородской, пять – в Крыму. Четыре дрона российские военные нейтрализовали над Азовским морем, три – в Ростовской области, два – в Липецкой. По одной воздушной цели было поражено в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае и над Черным морем.