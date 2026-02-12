Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлись на территории Белгородской (24 единицы), Брянской (21) и Воронежской областей (19). Еще 13 беспилотников было уничтожено в Тамбовской области, девять – в Нижегородской, пять – в Крыму. Четыре дрона российские военные нейтрализовали над Азовским морем, три – в Ростовской области, два – в Липецкой. По одной воздушной цели было поражено в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае и над Черным морем.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ракетной атаке на регион. Обломки упали на территорию объекта Минобороны у поселка Котлубань, начался пожар. Его ликвидацией занимаются противопожарные службы региона, МЧС и Минобороны. Обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов. Жителей Котлубани эвакуируют из-за угрозы детонации. Подготовлены автобусы, развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортшколе.

Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Ярославля («Туношна»). Мера продолжает действовать в Ярославле.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь