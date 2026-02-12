Силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА пришлись на территории Белгородской (24 единицы), Брянской (21) и Воронежской областей (19). Еще 13 беспилотников было уничтожено в Тамбовской области, девять – в Нижегородской, пять – в Крыму. Четыре дрона российские военные нейтрализовали над Азовским морем, три – в Ростовской области, два – в Липецкой. По одной воздушной цели было поражено в Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае и над Черным морем.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ракетной атаке на регион. Обломки упали на территорию объекта Минобороны у поселка Котлубань, начался пожар. Его ликвидацией занимаются противопожарные службы региона, МЧС и Минобороны. Обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов. Жителей Котлубани эвакуируют из-за угрозы детонации. Подготовлены автобусы, развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортшколе.
Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Ярославля («Туношна»). Мера продолжает действовать в Ярославле.