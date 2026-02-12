Песков рассказал о двух подходах к России в Европе
Сейчас в Европе образовалось два лагеря, поддерживающих разные подходы по отношению к России. Одни говорят о том, что несмотря ни на что необходимо продолжать диалог с Москвой, другие уверены в том, что любое взаимодействие с Кремлем необходимо прекратить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это политическая неграмотность, политическая близорукость, не более того», – добавил он.
Говоря о заявлениях президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что европейским лидерам следует перестать «царапать двери Кремля», Песков заявил, что «ни [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель, ни [президент Франции Эммануэль] Макрон не предпринимают попыток».
Он отметил, что никаких подобных попыток предпринимать не нужно, поскольку любой европейский лидер при необходимости может позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Песков отметил, что российский лидер никогда не отказывался от прямых контактов, а также говорил о предпочтительности контактов даже на фоне серьезных разногласий.
Науседа 12 февраля заявил, что «Европе не добавляет солидности», когда тот или иной европейский лидер «вдруг» начинает рассуждать, как давно ЕС вел переговоры с Путиным, и делает вывод, что нужно обязательно поговорить снова. Он заявил, что такое поведение является признаком непоследовательной политики.