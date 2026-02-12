Песков рассказал о двух подходах к России в Европе

Сейчас в Европе образовалось два лагеря, поддерживающих разные подходы по отношению к России. Одни говорят о том, что несмотря ни на что необходимо продолжать диалог с Москвой, другие уверены в том, что любое взаимодействие с Кремлем необходимо прекратить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.