Военные корабли США столкнулись у берегов Южной Америки
Американский военный корабль USS Truxtun и судно снабжения ВМС USNS Supply столкнулись у берегов Южной Америки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Южного командования США полковника Эммануяля Ортиса.
Инцидент произошел во время дозаправки в море. По информации WSJ, два человека получили незначительные травмы.
В конце 2025 г. США резко увеличили свое военное присутствие в Карибском бассейне, туда были направлены в общей сложности тысячи военнослужащих и более десятка военных кораблей.