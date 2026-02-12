Газета
Главная / Политика /

Военные корабли США столкнулись у берегов Южной Америки

Анна Бойцова

Американский военный корабль USS Truxtun и судно снабжения ВМС USNS Supply столкнулись у берегов Южной Америки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Южного командования США полковника Эммануяля Ортиса.

Инцидент произошел во время дозаправки в море. По информации WSJ, два человека получили незначительные травмы.

В конце 2025 г. США резко увеличили свое военное присутствие в Карибском бассейне, туда были направлены в общей сложности тысячи военнослужащих и более десятка военных кораблей.

