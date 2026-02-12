FT: в нескольких зданиях ЕК прошли обыски по делу о продаже недвижимости

Хан был европейским комиссаром по бюджету в составе Европейской комиссии, которую возглавляла Урсула фон дер Ляйен. Он вступил в должность 1 декабря 2019 г. и занимал этот пост до окончания работы комиссии в 2024 г. По завершении срока он был назначен специальным посланником ЕС в отношении кипрского вопроса.