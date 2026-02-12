FT: в нескольких зданиях ЕК прошли обыски по делу о продаже недвижимости
В Бельгии полиция провела обыски в ряде зданий Еврокомиссии в рамках расследования дела, связанного с продажей недвижимости в ЕС, которая имела место, когда комиссаром по бюджету ЕК был Йоханнес Хан. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Расследование, в рамках которого были организованы обыски, проводит Европейская прокуратура (EPPO). Предметом расследования стали 23 здания, купленные бельгийским суверенным фондом SFPIM за 900 млн евро в 2024 г., сообщает газета. На момент заключения сделки Еврокомиссия утверждала, что она соответствует финансовым правилам ЕС.
Пресс-секретарь EPPO Тине Холлевоет подтвердила проведение мероприятий по сбору доказательств в рамках текущего расследования. Она отказалась сообщить дополнительные подробности, мотивировав это тем, что разглашение информации может поставить под угрозу текущие процедуры и их итоги.
Хан был европейским комиссаром по бюджету в составе Европейской комиссии, которую возглавляла Урсула фон дер Ляйен. Он вступил в должность 1 декабря 2019 г. и занимал этот пост до окончания работы комиссии в 2024 г. По завершении срока он был назначен специальным посланником ЕС в отношении кипрского вопроса.