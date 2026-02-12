Газета
Главная / Политика /

Третьему украинскому спортсмену запретили шлем с лозунгом на Олимпиаде

Ведомости

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать шлем с политическим лозунгом на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает издание «Общественное».

По данным издания, спортсмен не прошел проверку экипировки, а о необходимости изменить оформление шлема ему сообщили за несколько дней до начала соревнований. Решение принимал именно ISU, а не Международный олимпийский комитет (МОК).

Отмечается, что до этого МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на положения Олимпийской хартии, которые запрещают любые демонстрации и пропаганду на олимпийских объектах. За неделю до старта Игр аналогичный запрет получила украинская фристайлистка Екатерина Коцар, которой также не разрешили выступать в шлеме с политическим лозунгом.

XXV зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Основные соревнования принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. До этого сообщалось, что Россию на Играх представляют 13 спортсменов в индивидуальных видах спорта, при этом часть российских атлетов, сменивших спортивное гражданство, выступает за другие сборные.

