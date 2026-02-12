Третьему украинскому спортсмену запретили шлем с лозунгом на Олимпиаде

Отмечается, что до этого МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на положения Олимпийской хартии, которые запрещают любые демонстрации и пропаганду на олимпийских объектах. За неделю до старта Игр аналогичный запрет получила украинская фристайлистка Екатерина Коцар, которой также не разрешили выступать в шлеме с политическим лозунгом.