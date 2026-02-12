WSJ: США тайно отправили тысячи терминалов Starlink протестующим в Иране
США тайно оправили протестующим в Иране около 6000 терминалов спутниковой связи Starlink, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких американских чиновников.
Терминалы были переданы для того, чтобы диссиденты могли продолжать пользоваться интернетом после того, как Тегеран ограничил доступ к сети. Это стало первым случаем прямой отправки Starlink в Иран со стороны США.
Госдепартамент закупил 7000 терминалов, большую часть из них – в январе. Согласно материалу, американский президент Дональд Трамп был в курсе плана направить часть Ирану, однако неясно, был ли этот шаг согласован с ним напрямую.
14 января Bloomberg со ссылкой на источник писал, что компания SpaceX бизнесмена Илона Маска сделала спутниковый сервис Starlink в Иране бесплатным на фоне массовых протестов и отключения интернета. Вместе с тем иранские военные пытаются заблокировать Starlink и выслеживают пользователей. Власти Ирана отключили интернет в ходе протестов, поскольку подозревают внешнее вмешательство.
Массовые протесты в Иране проходили в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен.