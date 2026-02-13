The Atlantic: в офисе Зеленского допустили вывод ВСУ из Донбасса

Как отмечает журнал, обсуждается вариант совмещения референдума с президентскими выборами, что, по мнению источников, могло бы обеспечить Зеленскому новый политический мандат. Сам Зеленский заявил, что такой подход возможен, потому что он поможет увеличить явку. Однако он подчеркнул, что речь может идти только о «правильном соглашении». «Я не думаю, что мы должны выносить на референдум плохую сделку», – сказал он.