The Atlantic: в офисе Зеленского допустили вывод ВСУ из Донбасса
Украина может рассмотреть принятие самой серьезной уступки – вывода ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Об этом журналу The Atlantic сообщили советники президента Украины Владимира Зеленского.
Для легитимизации такого решения рассматривается проведение референдума по мирному плану весной. «Позволив украинцам проголосовать за соглашение, включающее потерю территорий», – говорится в публикации.
Как отмечает журнал, обсуждается вариант совмещения референдума с президентскими выборами, что, по мнению источников, могло бы обеспечить Зеленскому новый политический мандат. Сам Зеленский заявил, что такой подход возможен, потому что он поможет увеличить явку. Однако он подчеркнул, что речь может идти только о «правильном соглашении». «Я не думаю, что мы должны выносить на референдум плохую сделку», – сказал он.
До этого Зеленский заявлял в интервью The Atlantic, что предпочел бы не заключать никакого соглашения, чем заключить плохое. «Украина не проигрывает», – говорил он, оценивая ситуацию на фронте.
Также, по словам лидера Украины, для президента США Дональда Трампа достижение мирных договоренностей до промежуточных выборов в США могло бы стать политическим успехом.