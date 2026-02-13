Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 февраля до 7:00 мск 13 февраля, сообщает Минобороны.

Больше всего беспилотников ликвидировано в небе над Волгоградской областью – 43 единицы. Еще 12 БПЛА силы ПВО сбили в Ростовской области. Две воздушных цели были поражены в Курской области и одна – в Крыму.

Вечером 12 февраля и ночью 13 февраля Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Саратова («Гагарин»), Пензы. Мера продолжает действовать в Волгограде.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при налете БПЛА пострадали женщина, 18-летний юноша и 12-летний мальчик. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её