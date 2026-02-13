Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 февраля до 7:00 мск 13 февраля, сообщает Минобороны.
Больше всего беспилотников ликвидировано в небе над Волгоградской областью – 43 единицы. Еще 12 БПЛА силы ПВО сбили в Ростовской области. Две воздушных цели были поражены в Курской области и одна – в Крыму.
Вечером 12 февраля и ночью 13 февраля Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Саратова («Гагарин»), Пензы. Мера продолжает действовать в Волгограде.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при налете БПЛА пострадали женщина, 18-летний юноша и 12-летний мальчик. Жизни пострадавших ничто не угрожает.