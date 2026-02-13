Газета
Главная / Политика /

Песков: компании РФ и США заинтересованы в сотрудничестве

Ведомости

Россия предлагает сотрудничество США, в этом потенциально заинтересованы компании двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.

Представитель Кремля прокомментировал информацию Bloomberg о якобы списке предложений Москвы Вашингтону.

«Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок», – отметил он.

12 февраля Bloomberg сообщил, что, по якобы имеющемуся у агентству документу, Кремль представил ряд предложений, в числе которых – совместные проекты двух стран по продвижению ископаемого топлива, инвестициям в добычу природного газа, нефти на шельфе и критически важного сырья, а также в развитие американских компаний.

