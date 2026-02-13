Рубио пропустил встречу с лидерами ЕС по Украине из-за загруженного графика
Госсекретарь США Марко Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности из-за загруженного графика. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Рубио должен был принять участие в переговорах в так называемом «берлинском формате» с представителями Германии, Польши, Финляндии и Еврокомиссии, но в последний момент отказался от встречи, сославшись на занятость.
«Госсекретарь не сможет присутствовать на встрече в “берлинском формате” по Украине из-за большого количества параллельных мероприятий», – заявил представитель США. По его словам, Рубио обсуждает российско-украинский конфликт в ходе других встреч в Мюнхене.
Один из европейских чиновников назвал отмену участия «безумием». Другой собеседник FT отметил, что без присутствия США встреча утратила смысл.
При этом Рубио провел отдельные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, в ходе которых обсуждались ситуация на Украине, переговоры с Россией и дальнейшая поддержка Киева, включая военную помощь. После Мюнхена госсекретарь планирует посетить Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.