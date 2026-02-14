Силы ПВО ликвидировали девять украинских БПЛА за четыре часа

В ночь на 14 февраля дежурные средства ПВО ночью уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число дронов российские военные нейтрализовали над Крымом (13), еще два – над Орловской областью. По одному беспилотнику они сбили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и Московским регионом.