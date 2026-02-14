Газета
Силы ПВО ликвидировали девять украинских БПЛА за четыре часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников ВСУ над регионами России в период с 16:00 до 20:00 мск, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, по три дрона было сбито над территорией Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 14 февраля дежурные средства ПВО ночью уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число дронов российские военные нейтрализовали над Крымом (13), еще два – над Орловской областью. По одному беспилотнику они сбили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и Московским регионом.

