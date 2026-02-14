МИД РФ отверг заявления Баку о преднамеренных ударах по посольству в Киеве
Россия нахолится в недоумении в связи с заявлениями официального Баку о якобы целенаправленных ракетных ударах по посольству Азербайджана в Киеве. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что азербайджанской стороне ранее были даны необходимые разъяснения. 21 ноября 2025 г. послу Азербайджана в Москве в ходе встречи в российском МИД выразили сожаление в связи с повреждением зданий и территории дипмиссии. При этом отмечалось, что ущерб, по всей вероятности, возник из-за некорректной работы украинских средств ПВО – предположительно, в результате падения ракеты комплекса Patriot.
В министерстве также подчеркнули, что в рамках специальной военной операции Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам, включая предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. При планировании операций, заявили в МИД, учитывается расположение иностранных дипломатических представительств и предпринимаются меры для недопущения ущерба гражданским лицам.
В МИДе указали, что утверждения о якобы целенаправленных ударах по азербайджанским объектам не соответствуют действительности. Там также заявили, что размещение украинскими властями военной инфраструктуры, включая системы ПВО, в жилой застройке создает угрозу для гражданского населения, и ответственность за возможные последствия таких действий должна нести украинская сторона.