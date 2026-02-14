МИД РФ отверг заявления Баку о преднамеренных ударах по посольству в Киеве

В ведомстве напомнили, что азербайджанской стороне ранее были даны необходимые разъяснения. 21 ноября 2025 г. послу Азербайджана в Москве в ходе встречи в российском МИД выразили сожаление в связи с повреждением зданий и территории дипмиссии. При этом отмечалось, что ущерб, по всей вероятности, возник из-за некорректной работы украинских средств ПВО – предположительно, в результате падения ракеты комплекса Patriot.