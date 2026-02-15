РФ ужесточила позицию на переговорах с Киевом после атаки на резиденцию Путина
Москва ужесточила свою позицию на переговорах с Киевом после атаки на резиденцию Владимира Путина, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
В комментарии ТАСС дипломат сообщил, что обновленная позиция была доведена до участников заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия – США – Украина, которое состоялось 4-5 февраля в Абу-Даби, отметив, что не хотел бы выносить нюансы на публику. Галузин подчеркнул, что украинские власти должны осознавать: подобные действия сужают возможности для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, судя по имеющейся информации, это понимают и представители команды президента США Дональда Трампа.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что в налете на резиденцию лидера РФ участвовал 91 беспилотник, все они были нейтрализованы.