За ночь над регионами РФ сбили 68 украинских беспилотников

В официальном Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщили, что этой ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи, есть пострадавшие. Повреждения зафиксированы в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, при этом самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна. Там, по имеющейся информации, ранены два человека, их оперативно госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь. В районе возникло несколько очагов возгораний, которые тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.