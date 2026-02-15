За ночь над регионами РФ сбили 68 украинских беспилотников
С 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом заявило Минобороны РФ.
Дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края.
В официальном Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщили, что этой ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи, есть пострадавшие. Повреждения зафиксированы в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, при этом самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна. Там, по имеющейся информации, ранены два человека, их оперативно госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь. В районе возникло несколько очагов возгораний, которые тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.
В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом, где выбило окна и задело систему отопления, жителям обещали помочь восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло, губернатор поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения.