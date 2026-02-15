Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За ночь над регионами РФ сбили 68 украинских беспилотников

Ведомости

С 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом заявило Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края.

В официальном Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщили, что этой ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи, есть пострадавшие. Повреждения зафиксированы в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, при этом самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна. Там, по имеющейся информации, ранены два человека, их оперативно госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь. В районе возникло несколько очагов возгораний, которые тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом, где выбило окна и задело систему отопления, жителям обещали помочь восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло, губернатор поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь