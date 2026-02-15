Газета
Главная / Политика /

В Германии неизвестные ограбили банк, вскрыв 14 ячеек

Ведомости

В Германии произошло громкое ограбление банка, сообщает Bild. Трое неизвестных в голубой спецодежде проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония и исчезли незамеченными.

Злоумышленники пробрались в подвал банка через световой люк и вскрыли 14 ячеек, после чего смогли уйти незамеченным. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Уточняется, что о преступлении стало известно после того, как сотрудники финансовой организации заявили о плохом самочувствии – грабители распылили в подвале неизвестное вещество.

