В Германии неизвестные ограбили банк, вскрыв 14 ячеек
В Германии произошло громкое ограбление банка, сообщает Bild. Трое неизвестных в голубой спецодежде проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония и исчезли незамеченными.
Злоумышленники пробрались в подвал банка через световой люк и вскрыли 14 ячеек, после чего смогли уйти незамеченным. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.
Уточняется, что о преступлении стало известно после того, как сотрудники финансовой организации заявили о плохом самочувствии – грабители распылили в подвале неизвестное вещество.